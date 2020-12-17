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LTG Link - пассажирская компания "Литовской железной дороги" сообщает о переменах, связанных с временными ограничениями мобильности жителей. Важнейшая информация – междугороднее сообщение сохраняется, только поездов будет курсировать меньше: временно не будут курсировать 32 поезда, меняется график курсирования еще 5.
„LTG Link“ traukiniai
„LTG Link“ traukiniai
© Lietuvos geležinkeliai

На сайте traukiniobilietas.lt новое расписание появится 19 декабря, а перемены ждут с понедельника, 21 декабря.

Пассажиров просят оценить свое самочувствие и при малейших симптомах простуды оставаться дома.

Кроме того, в путь стоит отправляться, только если есть веская причина: работа;
плановая или срочная медицинская помощь;
смерть близких;
другие важные причины.

С собой рекомендуется иметь соответствующие документы, доказывающие цель поездки (может быть и фотография в телефоне), поскольку полиция сообщала что может устраивать проверки на станциях и вокзалах.

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