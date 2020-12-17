На сайте traukiniobilietas.lt новое расписание появится 19 декабря, а перемены ждут с понедельника, 21 декабря.
Пассажиров просят оценить свое самочувствие и при малейших симптомах простуды оставаться дома.
Кроме того, в путь стоит отправляться, только если есть веская причина: работа;
плановая или срочная медицинская помощь;
смерть близких;
другие важные причины.
С собой рекомендуется иметь соответствующие документы, доказывающие цель поездки (может быть и фотография в телефоне), поскольку полиция сообщала что может устраивать проверки на станциях и вокзалах.
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