"Литовская железная дорога" представляет услугу экспресс-посылок

Заместитель гендиректора "ЛЖД" Линас Баужис сказал, что перевозка посылок по железной дороге удобна для тех, кому нужно срочно выслать и получить посылку.
Посылки принимают и выдают на ж/д вокзалах в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Клайпеде и Мариямполе, их перевозят по маршрутам Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Шяуляй, Вильнюс-Клайпеда, Шяуляй-Клайпеда, Шяуляй-Каунас, Каунас-Клайпеда, Каунас-Мариямполе и обратно.
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