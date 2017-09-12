"Литовская железная дорога" представляет услугу экспресс-посылок

Заместитель гендиректора "ЛЖД" Линас Баужис сказал, что перевозка посылок по железной дороге удобна для тех, кому нужно срочно выслать и получить посылку.

Посылки принимают и выдают на ж/д вокзалах в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Клайпеде и Мариямполе, их перевозят по маршрутам Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Шяуляй, Вильнюс-Клайпеда, Шяуляй-Клайпеда, Шяуляй-Каунас, Каунас-Клайпеда, Каунас-Мариямполе и обратно.