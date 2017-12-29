В Советске есть немало достопримечательностей, связанных с историей и культурой Литвы. Одна из самых интересных - дом-музей лауреата Нобелевской премии литовского драматурга, философа Видунаса, мост королевы Луизы длиной 416 м, по которому литовские книгоноши тайно переправляли литовскую литературу. Туристов также привлекает местная церковь и Реформатская кирха.
Заместитель директора "ЛЖД" Линас Баужис сказал, что регулярный маршрут может быть привлекателен для путешественников из Литвы, которые ездят в поездки на выходные, а также привлечет туристов на литовское взморье.
"В следующем году "ЛЖД" представит не один международный маршрут, мы будем возить пассажиров в Даугавпилс, а жителям Клайпедского округа предложим открыть для себя Малую Литву. Международные поезда привлекательны не только комфортабельностью, но и тем, что позволяют избежать очередей на границе", - сказал Баужис.
Билет экономического класса будет стоить 15 евро, в бизнес-классе - 20 евро (в цену включены закуски и напитки). Пассажиры экономического класса смогут приобрести закуски и напитки за дополнительную плату.
Современные поезда приспособлены для длительных переездов: пассажиры могут зарядить телефоны, взять большой багаж, коляски и велосипеды, во время поездки они бесплатно могут пользоваться беспроводным интернетом.
Из Советска на другом поезде можно ехать в Калининград. Первые рейсы будут пробными, их результат покажет, откроется ли регулярный маршрут.
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