Компания расскажет о работах на участках Вильнюс-Каунас, Кайшядорис-Клайпеда, Тельшяй-Леплауке и изменениях в расписании важных маршрутов Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Тракай и Вильнюс-Марцинконис.
В конференции примет участие заместитель главы "ЛЖД", директор Дирекции инфраструктуры Каролис Санковски, директор Департамента по развитию бизнеса и маркетингу Довиле Александравичене.
Напомним, что в минувшие выходные "ЛЖД" уже предупреждала, что из-за сложных ремонтных работ будут сбои в движении на участке Панеряй-Лентварис.
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