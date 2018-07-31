"Литовская железная дорога" 31 июля проведет пресс-конференцию, посвященную задержкам поездов и ремонту инфраструктуры.
Lietuvos geležinkeliai
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Компания расскажет о работах на участках Вильнюс-Каунас, Кайшядорис-Клайпеда, Тельшяй-Леплауке и изменениях в расписании важных маршрутов Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Тракай и Вильнюс-Марцинконис.

В конференции примет участие заместитель главы "ЛЖД", директор Дирекции инфраструктуры Каролис Санковски, директор Департамента по развитию бизнеса и маркетингу Довиле Александравичене.

Напомним, что в минувшие выходные "ЛЖД" уже предупреждала, что из-за сложных ремонтных работ будут сбои в движении на участке Панеряй-Лентварис.

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