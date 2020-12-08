Литовская Vinted расширяется в Италии

Vinted сообщила, что с минувшей недели жители этой страны уже могут пользоваться мобильным приложением.
"Приход в Италию для нас является важным шагом, поскольку это рынок, хорошо разбирающийся в моде, у которого есть большой потенциал в объединении широкой общественности для обмена бывшими в употреблении модными товарами", – отметил в пресс-релизе гендиректор Vinted Томас Плантенга.
Пользователи Vinted в Италии смогут продавать свои товары и на французском рынке, где уже более 12 млн пользователей. По данным Vinted, около трети итальянцев в прошлом году покупали б/у вещи, а около половины из них покупают в интернете.
Vinted уже действует в 13 странах Европы и мира, а недавно в Нидерландах она объединилась с другой подобной платформой.
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