Председатель правления Global BOD Group Видмантас Янулявичюс утверждает, что по своему размеру электростанция в Европе не является исключительной, но она уникальна своими технологическими решениями.

Электростанция в городе Волногорске занимает площадь 6 гектаров, на ней установлены двусторонние солнечные модули, которые абсорбируют солнечные свет не только через переднюю, но и через заднюю плоскость. Модули оборудованы на специальных платформах, следующих за движением солнца по небу.

Как говорится в сообщении, такие модули позволяют получать на 40% больше электроэнергии, чем на традиционных солнечных электростанциях.

Испробовав испытательный проект, компания планирует его развивать и на рынках Евросоюза.