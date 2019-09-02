Литовский производитель солнечных модулей SoliTek открыл в Украине солнечную электростанцию нового поколения мощностью 2 мегаватта, сообщила в понедельник управляющая компанией группа Global BOD Group. Последняя инвестировала в станцию 2,6 млн евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Председатель правления Global BOD Group Видмантас Янулявичюс утверждает, что по своему размеру электростанция в Европе не является исключительной, но она уникальна своими технологическими решениями.

Электростанция в городе Волногорске занимает площадь 6 гектаров, на ней установлены двусторонние солнечные модули, которые абсорбируют солнечные свет не только через переднюю, но и через заднюю плоскость. Модули оборудованы на специальных платформах, следующих за движением солнца по небу.

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Как говорится в сообщении, такие модули позволяют получать на 40% больше электроэнергии, чем на традиционных солнечных электростанциях.

Испробовав испытательный проект, компания планирует его развивать и на рынках Евросоюза.

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