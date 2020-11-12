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Ежегодно из-за границы приходят сообщения о том, что возможны сбои в работе почты из-за второй волны пандемии COVID-19, роста количества посылок и сокращения мощностей, по этой причине, сообщает "Литовская почта" могут возникнуть задержки при пересылке посылок.
Lietuvos paštas
Lietuvos paštas
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Пока "Литовская почта" особых сбоев не наблюдает, но клиентов, которые намерены посылать посылки за границу, просят позаботиться об этом прямо сейчас.

"Из-за границы нас предупреждают, что рано или поздно эти задержки коснутся и Литвы. Весной во время первой волны ситуация стала драматической буквально в считаные дни, – сказал представитель компании Норбертас Жёба. – Конечно, сейчас ситуация иная – у нас есть опыт, мы знаем, как управлять процессами. Однако во многих случаях это форс-мажор, от нас зависит немногое. Именно поэтому мы рекомендуем жителям как можно раньше позаботиться о пересылке посылок – arприближаются праздники, возможность поездок ограничена, поэтому, вероятно, многие будут высылать посылки близким".

В нынешних условиях посылка в Европу идет около 14 дней, в США, Австралию 3-4 недели. На данный момент посылки с опозданием идут в Данию (в среднем – 8 дней); в Латвию (8 дней); Израиль (20 дней); Ирландию (10 дней); Испанию (18 дней); Бельгию (9 дней); Италию (12 дней); Грецию (13 дней); Францию (12 дней); Польшу (7 дней); Чехию (11 дней); Словению (9 дней).

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