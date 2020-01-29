"Литовская почта": Китай будет дезинфицировать посылки

В сообщение сказано, что это – дополнительная превентивная мера, поскольку сейчас нет доказательств, что этим вирусом можно заразиться через прикосновение к зараженной поверхности, – по имеющимся данным, этот вирус передается от человека к человеку или воздушно-капельным путем, а период активности вируса очень короткий.

"Поскольку посылки из Китая в Литву идут 1-2 недели, по имеющимся данным, вероятность того, что с ними придет жизнеспособный вирус, практически равняется нулю – нет доказательств того, что через посылку можно заразиться, даже если ее пакует большой человек", – сказано в сообщении.

"Литовская почта" заметила, что сотрудничает с Национальным центром общественного здоровья, поэтому, если появится информация о том, что через посылки есть возможность заразиться коронавирусом, то почту об этом информируют, и предпримут необходимые меры предосторожности.

"Кроме того, "Литовская почта" поддерживает тесный контакт со Всемирным почтовым союзом, поэтому если появится информация об опасности, то почты всех стран мира – включая Литву – предпримут соответствующие меры", – сказано в сообщении.

На данный момент в Китае от коронавируса скончались 132 человека, а заразились 6000.

Во всех аэропортах Литвы проводят проверку пассажиров, которые прилетают из Китая и тех, кто контактировал с людьми из Китая. Минздрав с прошлой недели предпринял все необходимое, чтобы коронавирус мог быть исследован в местной лаборатории.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига 27 января заверил, что Литва готова к коронавирусу и другим подобным инфекциям – были проведены практические учения. МИД рекомендует жителям Литвы временно не ездить в Китай.