Компании взяли обязательство к 2025 году вместе проложить морскую перемычку Harmony Link мощностью 700 мегаватт. Стоимость проекта составит около 680 млн евро. Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой.

Гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас отмечает, что это уже вторая перемычка, реализуемая со стратегическими партнерами в Польше – ранее была проложена наземная смычка LitPol Link.

"Вторая перемычка будет морской. Ее прокладка станет переломной точкой в проекте синхронизации, и мы, по сути, приблизимся к стратегической цели Литвы – стать энергетически независимыми от России и соединиться с электросетями континентальной Европы" – отметил в пресс-релизе Д. Вирбицкас.

Операторы разделили ответственность за работы: Litgrid отвечает за прокладку кабеля постоянного напряжения (HVDC), а PSE – за строительство преобразовательных станций в Литве и в Польше, каждая компания будет выбирать подрядчиков, подписывать договора и реализовывать проекты.

Каждая сторона оплатит 100% затрат сухопутного кабеля и преобразовательных станций на ее территории, а затраты на прокладку морского кабеля будут разделены пополам.

Договор будет действовать до начала запуска Harmony Link.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети. К 2025 году они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы.