Один из крупнейших в Литве переработчиков мяса - Biovela Group регулярно поставляет продукцию в США, тогда как другие компании делают это небольшими партиями, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сейчас мы довольно регулярно поставляем в США - по 1-2 контейнера в месяц", - сказал гендиректор Biovela Group Аудрюс Кантаускас.

По словам главы компании Krekenavos Agrofirma Линаса Грикшаса, компания в этом году уже отправила пять партий в США. Другие компании отправляют пробные партии.

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