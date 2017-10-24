Один из крупнейших в Литве переработчиков мяса - Biovela Group регулярно поставляет продукцию в США, тогда как другие компании делают это небольшими партиями, пишет деловая газета Verslo zinios.
"Сейчас мы довольно регулярно поставляем в США - по 1-2 контейнера в месяц", - сказал гендиректор Biovela Group Аудрюс Кантаускас.
По словам главы компании Krekenavos Agrofirma Линаса Грикшаса, компания в этом году уже отправила пять партий в США. Другие компании отправляют пробные партии.
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