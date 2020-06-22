Литовская Intersurgical планирует производить маски и для зарубежных рынков

Компания производила респираторные маски исключительно для Литвы, однако в данный момент хочет получить и разрешение на их поставки и в другие страны.
"Заказ на респираторы до 31 августа. Полмиллиона произведено, до конца лета произведем еще столько же", – сказал BNS глава компании Сигитас Жвирблис.
Он не исключил, что респираторы потребуются и в будущем, однако для их производства и продажи, как в Литве, так и в за границей после карантина, они должны отвечать общей директиве и стандартам Евросоюза.
По словам С. Жвирблиса, в данный момент респираторы составляют большую часть всей продукции компании – в основном она производят приборы искусственного дыхания и прочее оборудование.
Intersurgical экспортирует около 99% продукции, в основном в Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Италию, Испанию, США, Японию и Китай.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все (26)
Танцы и песни у костра в кругу друзей до самого утра –...
Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси - 60 евро (40)
Литва с июля вновь вводит визовый сбор для граждан...
На коронавирус будут интенсивнее проверять жителей семи муниципалитетов (8)
В Ширвинтос, Вильнюсском районе, в Йонаве, Вильнюсе ,...
Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis рассказали, почему выбирать стоит именно их (29)
Со следующего года Литва войдет в число стран...
Поиск самого дешевого холодного борща в Паланге - цены отличаются в разы (36)
Наверное, немногие жители Литвы в летний период не...