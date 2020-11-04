Основная часть электроэнергии, которую поставляла Inter RAO Lietuva, использовалась для активизации помпы поставки воды в верхний бассейн Круонисской гидроаккумулирующей станции, – сообщила компания.
"Следя за информацией о приближающемся начале производства на БелАЭС, мы готовимся к этому, заранее предприняли меры, поэтому уже с 1 ноября электроэнергия не закупалась у Inter RAO Lietuva", – отметил в сообщении глава Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис.
В договоре с Inter RAO Lietuva предусматривалось, что он будет расторгнут, как только БелАЭС начнет производство электроэнергии, а после расторжения договора Ignitis gamyba будет удовлетворять свою потребность в электроэнергии на бирже Nord Pool, сообщила компания.
Представитель по связям с общественностью Inter RAO Lietuva Йозас Рузгис сообщил BNS, что в этом году компания не импортирует белорусскую электроэнергию, а несколько последних лет импортировала ее в небольших объемах – сейчас она импортирует электроэнергию только из Калининградской области.
Во вторник Litgrid сообщила, что Беларусь приступила к производству электроэнергии на АЭС в Островце. Сразу же после этого Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью, хотя физический поток электроэнергии сохраняется.
Представитель Litgrid признает, что электроэнергия с БелАЭС физически еще будет поступать в "дефицитные" Балтийские страны.
"С технической стороны совершенно естественно, Балтийские страны являются дефицитными странами, а при возникновении большого источника производства электроэнергии у нашей границы, на самом деле физически – я подчеркиваю физически, не коммерчески, электроэнергия будет поступать в дефицитные зоны", – заявил журналистам во вторник директор департамента управления системами Litgrid Гедрюс Радвила.
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