Литовская фирма обвиняется в невывозе в Латвию почти 6 тыс. тонн отходов упаковок

Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) и Вильнюсская окружная прокуратура передали в суд уголовное дело о фиктивной утилизации металлических и других упаковок. Есть подозрения, что Литовскому государству мог быть причинен ущерб на сумму 6 млн евро.
© Corbis

Правоохрана в своем сообщении не называет компанию, но, по данным BNS, завершено расследование по поводу компании по утилизации отходов Metrail.

СРФП подозревает, что в 2013 году были выписаны фиктивные справки о якобы собранных и утилизированных 5845 тоннах отходов металлических и других упаковок. Подсчитано, что предприятие, которое предположительно воспользовалось поддельными справками и избежало платы за загрязнение окружающей среды отходами, причинило госбюджету урон на сумму более 6 млн евро.

Статьи по теме:
После выводов СРФП министр сельского хозяйства решил остаться на своем посту  (1)
Власти собрали на 5,9 млн евро больше дохода, чем планировалось  (4)

Обвинения в обманном ведении учета и подлоге документов предъявлены сообщникам - акционеру и руководству этой компании - бывшему директору и коммерческому директору.

СРФП утверждает, что собрала достаточно данных, позволяющих обоснованно подозревать, что компания по утилизации отходов подделывала накладные международных грузов CMR) и счета-фактуры налога на добавленную стоимость (НДС), указывая, что якобы полученные большие количества металлических и пластиковых упаковок вывозятся на переработку в Латвию.

После того, как эти подложные документы были включены в учет компании по утилизации отходов, на их основании производителям, импортерам и представляющим их организациям могли выдаваться фиктивные справки, доказывающие утилизацию отходов упаковок.

При проведении расследования СРФП обратилась к правоохране Латвии. После получения ответов от латвийских правоохранителей, выводы специалистов по охране окружающей среды и другие важные для расследования данные, установлено, что действовавшая в Вильнюсе компания за год реально не вывезла в Латвию почти 5845 тонн отходов металлических и пластиковых упаковок.

Metrail была создана в 2009 году. Вильнюсский окружной суд в октябре прошлого года признал компанию банкротом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Литовских производителей беспокоят планы ЕК запретить пластиковую посуду и соломку (5)

Планами Еврокомиссии (ЕК) запретить пластиковую посуду...

Успехи Германии в утилизации отходов: миф или реальность? (3)

Германия является среди стран ЕС лидером по...

Бизнес

A. Sabonio namas Kaune A. Sabonio namas Kaune A. Sabonio namas Kaune

В Каунасе продают роскошный дом Сабониса (11)

На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже...

Литовская фирма обвиняется в невывозе в Латвию почти 6 тыс. тонн отходов упаковок

Служба расследований финансовых преступлений ( СРФП ) и...

Власти собрали на 5,9 млн евро больше дохода, чем планировалось (4)

Доходы государственного и муниципальных бюджетов в...

Gargzdu gelezinkelis пока не может перевозить грузы по Литве (1)

Предприятие Gargzdu gelezinkelis (Гаргждайская железная дорога),...

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2" (36)

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против...

TOP новостей

"Содра" опустошает счета жителей: деньги может снимать без предупреждения (86)

Если вы нигде не работаете хотя бы несколько месяцев, не...

Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (19)

Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...

A. Sabonio namas Kaune A. Sabonio namas Kaune A. Sabonio namas Kaune

В Каунасе продают роскошный дом Сабониса (11)

На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже...

В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии (30)

Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и...

В Казахстан из Литвы отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (159)

В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...