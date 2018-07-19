Литовская фирма обвиняется в невывозе в Латвию почти 6 тыс. тонн отходов упаковок

Правоохрана в своем сообщении не называет компанию, но, по данным BNS, завершено расследование по поводу компании по утилизации отходов Metrail.
СРФП подозревает, что в 2013 году были выписаны фиктивные справки о якобы собранных и утилизированных 5845 тоннах отходов металлических и других упаковок. Подсчитано, что предприятие, которое предположительно воспользовалось поддельными справками и избежало платы за загрязнение окружающей среды отходами, причинило госбюджету урон на сумму более 6 млн евро.
Обвинения в обманном ведении учета и подлоге документов предъявлены сообщникам - акционеру и руководству этой компании - бывшему директору и коммерческому директору.
СРФП утверждает, что собрала достаточно данных, позволяющих обоснованно подозревать, что компания по утилизации отходов подделывала накладные международных грузов CMR) и счета-фактуры налога на добавленную стоимость (НДС), указывая, что якобы полученные большие количества металлических и пластиковых упаковок вывозятся на переработку в Латвию.
После того, как эти подложные документы были включены в учет компании по утилизации отходов, на их основании производителям, импортерам и представляющим их организациям могли выдаваться фиктивные справки, доказывающие утилизацию отходов упаковок.
При проведении расследования СРФП обратилась к правоохране Латвии. После получения ответов от латвийских правоохранителей, выводы специалистов по охране окружающей среды и другие важные для расследования данные, установлено, что действовавшая в Вильнюсе компания за год реально не вывезла в Латвию почти 5845 тонн отходов металлических и пластиковых упаковок.
Metrail была создана в 2009 году. Вильнюсский окружной суд в октябре прошлого года признал компанию банкротом.
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