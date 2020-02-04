Литовская Čili отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Глава холдинга Čili Holdings, которому принадлежит Čili pica, Йонас Каросас сообщил, что в результате размещения облигаций компания позаимствовала 1 млн евро – наполовину меньше, чем планировалось летом.
Каросас утверждает, что, если компания будет расширяться в ближайшее время, то будет делать это органично, а не через приобретения.
Летом прошлого года сообщалось, что Čili Holdings планирует позаимствовать на рынке 2 млн евро, направив эти средства на приобретение предприятий общественного питания в Балтийских странах.
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