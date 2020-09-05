Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов: осенью не стоит рассчитывать на большую прибыль

"Конечно, клиентов станет меньше, но все равно люди из офисов прибегают поесть. Но много компаний, с которыми мы говорим, (организуют работу) по сменам, день работают одни из дома, день другие. Практика показала, что люди уже не хотят работать из дома", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, количество клиентов как в гостиницах, так и в ресторанах заметно сократилось с началом сентября, но заметила, что делать какие-то выводы пока рано.

"Конечно, количество клиентов снизилось, но посмотрим, что будет осенью, поскольку в сентябре оборот уменьшился, (...) в гостиницах сразу ситуация стала печальной, занятость уменьшилась на 6%. В ресторанах оборот с начала месяца упал на 20%. Но о самом сентябре говорить пока рано", – сказала Шишкаускене.

"Конечно, похолодает, и закроют летние террасы, тогда увидим, захотят ли люди идти внутрь. Конечно, надо соблюдать расстояние, и не надо ждать большого оборота. Важно, чтобы правительство не закрывало и не сокращало время работы, чтобы бизнес не закрывался, как было в апреле", – сказала она.

Шишкаускене подчеркнула, что во время карантина оборот за счет развозки еды увеличить не удалось, поскольку дорого стоили услуги курьеров.

Представитель SME Finance Александр Изгородин сказал, что сокращение потока работников в офисах может сказаться на обороте ресторанов и кафе.