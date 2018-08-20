В отчете ЛНАЭ говорится, что в первом полугодии этого года средняя оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила около 39 евро за мегаватт-час, что на 50% превысило средний показатель нескольких последних кварталов (2014-2017 годов, 27 евро).

"В первом полугодии электроэнергия на оптовом рынке подорожала по различным не связанным между собой причинам. На рынке росло потребление электроэнергии, а по причине необычно малого количество осадков гидроэлектростанции в Скандинавии производили меньше, дорожал уголь и природный газ, кроме того, выросли цены разрешений на загрязняющие выбросы", - отметил в пресс-релизе Lietuvos energija глава службы коммерции и услуг этой компании Видмантас Салетис.

По его словам, ценовые изменения уже ощутили бизнес-клиенты, покупающие электроэнергию по рыночным ценам, между тем, бытовые потребители больше ощутят рост цен с похолоданием и пересчетом тарифов.

По данным Евростата, средняя цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Литве еще в прошлом году была почти на 46% меньше, чем в среднем в ЕС.