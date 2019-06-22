Литовская армия на новые вертолеты планирует выделить около 300 миллионов евро

Армия Литвы на приобретение новых вертолетов планирует выделить около 300 млн евро. Это выяснилось после объявления Министерством обороны Литвы конкурса, в котором планируют нанять предприятие, способное подготовить инвестиционный проект для приобретения универсальных вертолётов.
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300 млн евро рассматривается как предварительная цена воздухоплавательных аппаратов.

Представитель Министерства по связям с общественностью Аста Галдикайте сказала, что в данное время выполняется анализ рынка и ещё не принято решение, сколько и какие воздушные судна покупать.

Универсальные вертолёты могут выполнять военные задачи, задание по транспортировке военных, поисковые спасательные операции.

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А. Галдикайте заявила, что процедуру покупки новых вертолетов планируют начать в следующем году.

В данное время Литовская армия владеет тремя русскими российскими вертолетами "Ми-8" и тремя французскими Dauphin, предназначенными для поиска и спасения.

"Необходимо иметь в наличии вертолёты западной платформы, для взаимодействия с союзниками, чтобы у армии были стоящие доверия поставщики ремонтных услуг", – сказала А. Галдикайте.

"С другой стороны, цикл работы имеющихся в данное время вертолетов уже подходит к концу, содержание их является слишком дорогим, они постоянно портятся, поэтому возникла необходимость поменять их на более новые и современные", – добавила она.

В документах для подготовки проекта конкурсных инвестиций указывается, что приобретение вертолетов будут стремиться включить в программу государственных инвестиций на 2012-2020 годы.

Покупка вертолетов станет самым большим приобретением в истории Литовской армии.

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