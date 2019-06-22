Литовская армия на новые вертолеты планирует выделить около 300 миллионов евро

300 млн евро рассматривается как предварительная цена воздухоплавательных аппаратов.

Представитель Министерства по связям с общественностью Аста Галдикайте сказала, что в данное время выполняется анализ рынка и ещё не принято решение, сколько и какие воздушные судна покупать.

Универсальные вертолёты могут выполнять военные задачи, задание по транспортировке военных, поисковые спасательные операции.

А. Галдикайте заявила, что процедуру покупки новых вертолетов планируют начать в следующем году.

В данное время Литовская армия владеет тремя русскими российскими вертолетами "Ми-8" и тремя французскими Dauphin, предназначенными для поиска и спасения.

"Необходимо иметь в наличии вертолёты западной платформы, для взаимодействия с союзниками, чтобы у армии были стоящие доверия поставщики ремонтных услуг", – сказала А. Галдикайте.

"С другой стороны, цикл работы имеющихся в данное время вертолетов уже подходит к концу, содержание их является слишком дорогим, они постоянно портятся, поэтому возникла необходимость поменять их на более новые и современные", – добавила она.

В документах для подготовки проекта конкурсных инвестиций указывается, что приобретение вертолетов будут стремиться включить в программу государственных инвестиций на 2012-2020 годы.

Покупка вертолетов станет самым большим приобретением в истории Литовской армии.