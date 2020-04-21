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Литовский оператор газопередающей системы Литвы – компания Amber Grid не будет платить дивиденды за 2019 год. Такое решение в понедельник приняли акционеры.
Литовская Amber Grid в этом году не будет платить дивидендов
© AB „Amber Grid“ archyvo nuotr.

"С учетом принятого в 2019 году рыночным регулятором решения в 2020 году в отношении компании устанавливается значительно более низкий допустимый уровень доходов в превышении отдачи инвестиций, чем в прежние годы, одновременно вырастает потребность в инвестициях в прокладку газопровода с Польшей GIPL, поэтому было одобрено решение правления оставить заработанную прибыль в компании", – говорится в сообщении.

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Компания вместе с дочерним предприятием GET Baltic, являющимся оператором биржи газа, в 2019 году получила 54,8 млн евро выручки – на 0,4 % больше, чем в 2018 году (54,6 млн евро), ее консолидированная чистая прибыль составила 11,8 млн евро (21,6 млн евро убытков).

В группу Amber Grid входит одноименная головная компания и биржа GET Baltic. Госэнергохолдингу Epso-G принадлежат 96,58% акций Amber Grid.

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