Литовцы создали первый в мире магазин без касс и кассиров

Глава Pixevia Миндаугас Эглинскас рассказал, что такой магазин на ул. Дидижёи открылся Вильнюсе летом прошлого года. Его тестировали сначала десятки, потом сотня покупателей. Осенью магазин был открыт для всех.

По словам предпринимателя, в исследования и технологии инвестировано больше 1 млн. евро. Сейчас в компании работают 10 человек, которые развивают продукт – разумный магазин. Эглинскас сказал, что команда расширяется, скоро в ней будут работать 15–18 человек.

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"В плане технологий, это самый безопасный способ покупки товаров. Никаких очередей, процесс занимает 20 секунд: сканируешь код, берешь товары и уходишь. Никаких корзин, касс самообслуживания. Количество людей в магазине может быть ограничено. Сейчас, если магазин небольшой, их может быть двое. Как только один выйдет, другой может войти", – сказал Эглинскас.

Первый шаг такой же, как у CityBee, Uber и Bolt: надо ввести имя, фамилию и данные банковской карты. Когда входишь, достаточно сосканировать код со своего телефона, взять товары и уйти. В это время в магазине вот что происходит: пока покупатель ходит по магазину, за ним наблюдают 12 камер.Они фиксируют как его движение, так и позицию рук, чтобы понять, какой товар он взял, положил ли его обратно.

Параллельно действует система искусственного интеллекта, она наблюдает, где находится человек, какие он товары взял. Так формируется корзина. Система знает, что человек взял, а что вернул на полку.

По словам предпринимателя, система работает точно и без ошибок. Глава Pixevia подчеркнул, что украсть товар в таком магазине намного сложнее.

"Если в очень редком случае происходит ошибка, тогда клиента просят просмотреть корзину, если там окажется товар, который он не брал, его без дополнительных вопросов уберут, платить не придется за этот товар", – сказал Эглинскас.

За покупателями люди не следят. Правда, несколько работников следят за параметрами систем, за датчиками и камерами. Но Эглинскас сказал, что данные о самих покупателях не собирают.

Глава Pixevia может дать характеристику посетителей такого магазина. Это три группы: жители Старого города, люди, работающие в Старом городе и те, кто после работы или в выходные гуляет по Старому городу.

"Типичный покупатель едет мимо на велосипеде или идет пешком и заглядывает, чтобы взять что-то перекусить или напиток", – сказал Эглинскас. Он заметил, что больше всего было туристов, сейчас, когда их не стало, продажи упали. Сейчас магазин работает с 12 до 20 ч., но технически он может работать круглосуточно.

"У нас есть стандартные товары – макароны, кетчуп, рыба, антисептик. Но больше товаров быстрого употребления: напитки и закуски", – сказал Эглинскас, заметив, что цены примерно такие же, как в соседних магазинах, поскольку для покупателя важна не технология, а цена.

Директор Pixevia подчеркнул, что это не модель бизнеса, а скорее демонстрация новой технологии клиентам.

Эглинскас считает, что в будущем эти магазины будут использоваться шире.

"Через 5–10 лет это будет обычным явлением в жизни, а сейчас - экзотика", – прогнозирует предприниматель.