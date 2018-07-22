Литовцы сметают автомобили в США: опасаются, что цены могут взлететь

После введения ЕС пошлин в ответ на тарифы Дональда Трампа, пошлины на мотоциклы из США резко возросли. Существует опасение, что тот же сценарий может повториться и с автомобилями. Литовские бизнесмены не скрывают, что основания для определённого беспокойства есть, а дремать литовцы не собираются - пересылка автомобилей из США приобретает всё больший масштаб, пока ситуация не изменилась.
© DELFI / Rafael Achmedov

В Литву по-прежнему приезжают мотоциклы из США, которые будут облагаться 6-процентной пошлиной. Если мотоцикл из США был отправлен позже 22 июня, налог взлетит до невиданных доселе высот. Перечень других товаров, которые будут облагаться 25% -ной ввозной пошлиной, также включает и мотоциклы.

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Хотя автомобили не были включены в этот список, есть опасение, что рано или поздно это может произойти.

"Конечно, есть тревога, поэтому теперь мы и покупаем на полной скорости. Трудно сказать, как это будет на самом деле, и мы на это не повлияем. Прежде всего, Д. Трамп должен увеличить импортные налоги на транспортные средства из Европы, - он говорил об этом не один раз. Как только это будет сделано, вполне вероятно, что ЕС автоматически сделает то же самое. Тогда возникнет проблема", - говорит Ауримас Юрчюс, руководитель Ассоциации импортеров и продавцов моторных транспортных средств из США.

Еще одна головная боль у продавцов мощных машин из США - это речи литовских политиков о налогах на автомобили.

"Беда в том, что неясно, как с Нового года будут облагаться налогом все наши транспортные средства. При реальной оценке того, что в настоящее время Соединенные Штаты покупают автомобиль с более мощным двигателем, то сомнительно, можно ли их полностью привести в порядок и зарегистрировать до Нового года. Представьте, что вы покупаете автомобиль в июле, он в течение двух месяцев плывёт из Америки, так сколько времени остаётся? Если машина уже в Литве, ещё всё хорошо, но если нет, то в случае непредвиденных обстоятельств может быть проблема", - говорит А. Юрчюс.

Пока что налог на автомобиль в Литве не совсем ясен. Это, скорее всего, будет связано с параметрами мощности двигателя и загрязнения.

"Трудно понять, с чем сражаются. Я считаю, что лучшим вариантом было бы, если бы правительство ввело льготу НДС для новых транспортных средств. Тогда больше ничего не потребовалось бы", - говорит А. Юрчюс.

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