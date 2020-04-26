Литовцы не могут вернуть тысячные суммы за билеты: вместо компенсации авиакомпании предлагают купоны

Месяц ждал компенсации, но получил предложение использовать купон

Саулюс говорит, что в ноябре прошлого года он купил билеты лоукоста Ryanair в Милан, Италия. Поездка была запланирована на Пасху, но по понятным причинам - пандемия коронавируса и объявленный карантин - ее пришлось отменить.

Delfi напоминает, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила свои рейсы в Европу и на Ближний Восток с 24 марта до конца мая. Кроме того, авиакомпании отменили несколько новых направлений на весь летний сезон, таких как Каунас-Задар (Хорватия). Это решение было принято из-за ограничений на поездки в Европу для борьбы с распространением нового коронавируса.

Еще в конце марта мужчина обратился в Ryanair за возмещением стоимости авиабилетов. В компании сообщили, что у клиентов есть два варианта: вернуть полную компенсацию или поменять отмененный рейс на другой бесплатно. По первому варианту деньги должны быть возвращены в течение 20 рабочих дней.

Позже Саулюс получил еще несколько писем от компании, в которых говорилось, что из-за большого потока запросов процесс застопорился, поэтому попросили терпения и заверили, что клиент находится в очереди.

Наконец, почти через месяц Ryanair отправила письмо с новыми условиями. Компания предлагала купон, который можно использовать для рейсов в ближайший год. Правда, в нижней части письма указано, что если клиент не согласен принять купон, есть возможность вернуть деньги, но это может занять некоторое время. Следовательно, Саулюс был вынужден снова заполнить заявление, чтобы получить компенсацию.

Другие ожидают тысячных компенсаций

"Месяц писали, что вот-вот вернут деньги и не хватает персонала, чтобы решить проблему, но позже начали предлагать купоны, и чтобы вернуть деньги приходится ждать на странице онлайн-чата консультанта весь день. Но на самом деле там, вероятно, никого нет, потому что все показывают одно и то же - "вы в очереди".

Мужчина уверяет, что он становится в очередь каждое утро три дня подряд, но до вечера ничего не меняется, та же информация: "Все консультанты заняты".

"Я отказался от возможности обменять деньги на купон, потому что будущее рейсов неизвестно, и по соображениям безопасности мы не будем летать в этом году. Кроме того, билеты станут дороже из-за обязательного расстояния между пассажирами, поэтому за эту сумму может выйти только один билет.

Кроме того, в течение этого периода хотелось бы вернуть свои деньги, прежде чем они обесценятся. И неясно, куда Ryanair вылетит из Вильнюса после карантина, возможно, останутся только Лондон и Норвегия", - говорит Саулюс.

Собеседник заявил, что заплатил более 200 евро за билеты в Милан. Столько в настоящее время он пытается вернуть у авиакомпании. Правда, есть люди, которые пострадали больше. В группе путешественников в Фейсбуке жители также поделились своими историями о том, как не могут вернуть деньги за билеты Ryanair. Для одних компания задерживает выплату компенсации в размере 900, для других - 1500 евро.

Один путешественник рассказал, как он смог вернуть свои деньги: "Я получил такое письмо сегодня, затем я нажал "пожалуйста, нажмите здесь, чтобы связаться с нами". Он присоединился к беседе после, возможно, 3 минут ожидания. На просьбу вернуть деньги мне сказали, что могут быть предложены только "ваучеры" (купоны - Ред). Я ответил, что больше не собираюсь летать с Ryanair и что мне придется перейти на конкурентов WizzAir. И после этого предложения меня попросили предоставить информацию о рейсе и подтвердили, что деньги будут возвращены".





Куда обратиться для возврата денег?

Delfi связался с Государственной службой по защите прав потребителей (ГСЗПП), которая объяснила, куда оказавшиеся в подобной ситуации могут обратиться за помощью.

По словам представителя ГСЗПП Натальи Ярмулкович, после отмены рейса потребитель должен сначала следить за информацией, опубликованной поставщиком услуг, об отмененных или задержанных услугах и возврате средств.

Потребитель должен связаться с поставщиком услуг, с которым был оформлен договор, по поводу возможности отложить поездку, изменить направление поездки или принять другое предложение компенсации, например, выбрать ваучер, если поставщик услуг предусматривает такую возможность. Если потребитель и поставщик услуг не нашли альтернативу, потребитель имеет право на возмещение или перенаправление другим маршрутом в конечный пункт назначения.

"Поставщик услуг может на основании форс-мажорных обстоятельств отложить выполнение обязательств, т.е. у. возврат до тех пор, пока не прекратится форс-мажорная ситуация", - отмечает ГСЗПП.

Представитель службы отмечает, что такое событие, как коронавирус, который вызывает сбои в поездках, является одним из исключительных обстоятельств, неподконтрольных поставщикам услуг. Следовательно, в случае отмены или переноса рейса в связи с исключительными обстоятельствами компенсация, предусмотренная в Регламенте №. 261/2004, может не выплачиваться пассажирам.

ГСЗПП также сообщает, что в тех случаях, когда поставщик услуг зарегистрирован в другой стране ЕС, Норвегии, Исландии или Великобритании, потребитель имеет право обратиться за бесплатной помощью в Европейский центр потребителей в Литве.