Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 27%

28 сентября - 4 октября электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 39,5 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию была такой же.
"На минувшей неделе значительно сократилось производство электроэнергии на крупнейшей электростанции Литвы – ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай. Однако сократившееся производство не повысило количество электроэнергии, импортируемой в Литву, поскольку электроэнергия не экспортировалась в Польшу", – сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.
Электроэнергия не экспортировалась в Польшу по причине планового ремонта перемычки LitPol Link.
В Литве потребление электроэнергии уменьшилось на 1% до 226 гигаватт-час. Производство электроэнергии упало на 9% до 103 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 46% потребностей страны в электроэнергии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (31)
На этой неделе правительство Литвы будет решать...
"Эту ложь надо было ломать к чертовой матери": дирижер Константинов - о внутренней свободе и активной поддержке "Саюдиса" 30 лет назад (120)
Владимир Константинов – известная личность в...
Предлагается изменить порядок изоляции для возвращающихся из-за границы (5)
Комитет по управлению вопросами, связанными с COVID-19 ,...
Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (54)
Возвращение национализированной в советское время...
Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом (3)
Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...