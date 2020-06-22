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После возобновления работы литовско-шведской энергетической перемычки NordBalt средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 21 проц., сообщает оператор электропередач Litgrid.
Litgrid: за неделю электричество в Литве подешевело на 21%
© Shutterstock

15-21 июня в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool цена на электричество составляла 35,9 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в Латвии, а в Эстонии цена составляла 32,1 евро за мегаватт-час.

"Наибольшее влияние на снижение цены оказал импорт из Скандинавии, когда с 16 июня после ремонта была успешно включена перемычка Nord Balt", - в своем сообщении заявил Лютаурас Варанавичюс, глава Стратегического департамента Litgrid.

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На прошлой неделе потребление электроэнергии росло на 2 проц., одновременно местное производство электроэнергии сократилось на 13 проц. В Литве было произведено 87 кВт/ч электроэнергии, что составляет 39 проц. от потребления страны (222 кВт/ч).

На прошлой неделе 63 проц. электроэнергии было импортировано в страну, общий поток импорта вырос на 11 проц.

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