Litgrid: за неделю цена на электроэнергию в Литве снизилась на 2%

В период 31 августа-7 сентября электроэнергия в ценовой зоне Литвы энергобиржи Nord Pool была дешевле, чем в Латвии – там за неделю она подешевела на 3% до 43,6 евро. Цена на электроэнергию в Эстонии была самой низкой в странах Балтии – она снизилась 4% до 42,9 евро за мегаватт-час.

"Хотя больше всего электроэнергии на прошлой неделе произвели тепловые станции, цену на электроэнергию снижало стабильно растущее с начала недели производство электроэнергии на ветряных установках", – отметил в пресс-релизе глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

В Литве потребление электроэнергии за неделю сократилось на 2% до 220 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в стране также снизилось на 5% и обеспечило 51% энергопотребления Литвы. В целом в Литве было произведено 112 гигаватт-часов электроэнергии.