Litgrid: в январе зафиксированы рекордно низкие цены на электроэнергию

Цена на электроэнергию системы биржи Nord Pool за месяц снизилась на 34% до 24,1 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия за месяц также подешевела на 21% до 30,8 евро соответственно, в Польше – на 1% до 44,1 евро, в 4-й зоне Швеции – на 28% до 26,4 евро за мегаватт-час, сообщил оператор передающей системы Litgrid.

Страны Балтии вместе взятые в январе выработали 53% (1261 гигаватт-час) всей потребленной электроэнергии, объёмы которой в январе составили 2396 гигаватт-часов. Совокупные объёмы выработки за месяц выросли на 8%, а потребление – на 5%.

В январе Литва импортировала 76% от потребности страны в электроэнергии. 47% импортировано из третьих стран, 36% – через смычку NordBalt из скандинавских стран, 16% – через латвийско-литовскую границу и 1% – через смычку LitPol Link.