Litgrid: в Литве электроэнергия за неделю подешевела на 9%

В Литве оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась на 9% до 38,4 евро за мегаватт-час. Ветреная погода на прошлой неделе обусловила то, что в Литве было выработано более одной трети потребленной в стране электроэнергии, сообщает оператор передающей системы Litgrid.
© DELFI / Andrius Ufartas

В зонах оптовой торговли рынка электроэнергии биржи Nord Pool средняя недельная цена снизилась на 6% до 31,7 евро за мегаватт-час. В странах Балтии цены на электроэнергию снизились в среднем на 7%.

Как утверждает Litgrid, изменение цены на электроэнергию в странах Балтии обусловлено изменениями показателей электроэнергетических систем – продолжавшимся еще одну неделю увеличением выработки на ветроустановках, а также сохранявшимся на низком уровне потреблением электричества. Объемы выработки во всех трех Балтийских странах на прошлой неделе выросли в среднем на 11%, между тем общее потребление – всего на 1%.

Выработка электроэнергии в странах Балтии обеспечила 48% общего потребления электричества. В Эстонии местная выработки составила 55% потребности стран, в Латвии – тоже 55%, в Литве – 39%. Несмотря на заметный рост выработки на ветроустановках, 64% всей выработки в странах Балтии по-прежнему давали тепловые электростанции.

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