По сообщению компании, цены в Балтийских странах снизились за счет сокращения потребления электроэнергии и снижения более чем на одну десятую ее импорта через перемычку NordBalt из Скандинавских стран, где цены снизились по причине выросшего производства на ветряных установках.

По данным биржи электроэнергии Nord Pool, с 22 по 28 апреля в Литве электроэнергия в среднем снизилась в цене до 40,3 евро за мегаватт-час, столько же электроэнергия стоила и в Латвии, а в Эстонии – 35,8 евро за мегаватт-час.

Производство электроэнергии в странах Балтии покрыло 57% совокупного потребления. Невзирая на выросшее на 113% производство электроэнергии на ветряных установках, общее производство в странах Балтии снизилось на 8%.

В Литве за неделю выросло производство на всех типах электростанций: на 121% увеличилось производство на ветряных станциях, на 117% – на гидроэлектростанциях, а на одну десятую – на тепловых станциях.

Выросшее в среднем на 53% до 75 гигаватт производство электроэнергии в Литве обеспечило 36% потребления в стране, последнее упало на 8%.