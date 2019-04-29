На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась почти на 13%, сообщила контролируемая государством компания по передаче электроэнергии Litgrid.
Senos elektros linijų atramos paukščiams gali tapti spąstais
© Shutterstock

По сообщению компании, цены в Балтийских странах снизились за счет сокращения потребления электроэнергии и снижения более чем на одну десятую ее импорта через перемычку NordBalt из Скандинавских стран, где цены снизились по причине выросшего производства на ветряных установках.

По данным биржи электроэнергии Nord Pool, с 22 по 28 апреля в Литве электроэнергия в среднем снизилась в цене до 40,3 евро за мегаватт-час, столько же электроэнергия стоила и в Латвии, а в Эстонии – 35,8 евро за мегаватт-час.

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Производство электроэнергии в странах Балтии покрыло 57% совокупного потребления. Невзирая на выросшее на 113% производство электроэнергии на ветряных установках, общее производство в странах Балтии снизилось на 8%.

В Литве за неделю выросло производство на всех типах электростанций: на 121% увеличилось производство на ветряных станциях, на 117% – на гидроэлектростанциях, а на одну десятую – на тепловых станциях.

Выросшее в среднем на 53% до 75 гигаватт производство электроэнергии в Литве обеспечило 36% потребления в стране, последнее упало на 8%.

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