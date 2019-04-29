По сообщению компании, цены в Балтийских странах снизились за счет сокращения потребления электроэнергии и снижения более чем на одну десятую ее импорта через перемычку NordBalt из Скандинавских стран, где цены снизились по причине выросшего производства на ветряных установках.
По данным биржи электроэнергии Nord Pool, с 22 по 28 апреля в Литве электроэнергия в среднем снизилась в цене до 40,3 евро за мегаватт-час, столько же электроэнергия стоила и в Латвии, а в Эстонии – 35,8 евро за мегаватт-час.
Производство электроэнергии в странах Балтии покрыло 57% совокупного потребления. Невзирая на выросшее на 113% производство электроэнергии на ветряных установках, общее производство в странах Балтии снизилось на 8%.
В Литве за неделю выросло производство на всех типах электростанций: на 121% увеличилось производство на ветряных станциях, на 117% – на гидроэлектростанциях, а на одну десятую – на тепловых станциях.
Выросшее в среднем на 53% до 75 гигаватт производство электроэнергии в Литве обеспечило 36% потребления в стране, последнее упало на 8%.
Litgrid: в Литве электроэнергия подешевела почти на 13% (1)
На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в...
Закрытие Игналинской АЭС будет стоить на 60 млн меньше - 3,3 млрд евро (8)
Процесс вывода из эксплуатации целое десятилетие...
Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (53)
За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...
Окончательно прекращён выпуск банкнот номиналом 500 евро (63)
26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты...
СМИ: Успасских инвестирует в недвижимость в Таиланде (21)
Член Европарламента , лидер Партии труда Литвы Виктор...
TOP новостей
Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше (53)
За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а...
Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена (15)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (26)
Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...
Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (66)
"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...