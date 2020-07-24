Litgrid в августе проведет испытания работы системы ЛЭП Литвы

По словам главы центра управления системами Litgrid Гинтаутаса Монкявичюса, согласно намеченному сценарию испытаний электростанции будут включены в обычном состоянии сети, а затем система будет изолироваться.

"Мы работаем по утвержденному плану, чтобы вовремя быть готовыми к синхронной работе с континентальной Европой. Испытания системы подобного рода по потребности планируем проводить и в будущем", – отметил в пресс-релизе Г. Монкявичюс.

В испытании примут участие ТЭС „Orlen Lietuva, 7 и 9 блоки ТЭС Lietuvos elektrine, Каунасская термофикационная станция, Панявежская электростанция и Круонисская гидроаккумуляционная станция.

О планирующихся испытаниях Litgrid сообщила участникам биржи Nord Pool, во время них не будут осуществляться торги со смычки LitPol Link, а торговля на литовской стороне будет осуществляться через смычку NordBalt со Швецией будет ограничена до 300 мегаватт (максимальная мощность 700 мегаватт).

Поскольку Балтийские страны готовятся к синхронизации с сетями континентальной Европы, в сентябре также планируется испытание изолированного режима работы ЛЭП Калининградской области.