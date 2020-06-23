По словам Лютаураса Варанавичюса, главы Стратегического департамента Litgrid, первое полугодие выделяется особенно низкими ценами в Норвегии и Швеции, в некоторых зонах цены опускались до 10-12 евро за МВч.

Он считает, что основными причинами, по которым цены в северных странах и в Литве были такими низкими, являются новые ветровые электростанции и благоприятные погодные условия, обеспечившие значительные резервы гидроэлектростанций и достаточно теплая весна, которая снизила потребление. Кроме того, низкие цены на нефть и газ удешевили производство электроэнергии на теплоэлектростанциях.

"Многие факторы сработали одновременно, во всей системе Nord Pool в апреле была зафиксирована самая низкая цена за последние 20 лет, а в Швеции появились и отрицательные цены на электричество - минус 0,2 евро за МВч. В странах Балтии в то же время цена также упала до 0,07 евро за МВч", - сообщил Л. Варанавичюс.

По данным Litgrid, введенный в марте в Литве карантин также отразился на рынке - если не считать влияние температуры, то потребление электроэнергии упало на 5%.