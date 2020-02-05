"Растущая доля генерации в общем потреблении в нашей стране в наиболее значительной степени была обусловлена увеличением производства на ветряных установках на целых 28%. Если говорить о конечном потреблении, то мы видим, что в 2019 году выросло количество производящих потребителей, однако определяющее влияние оказала более теплая зима, равномерно повлиявшая на все сектора", – сообщил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

В прошлом году количество электроэнергии, потребленное промышленными компаниями, выросло на 1,2% до 4,336 млрд киловатт-часов. Количество электроэнергии, потребленной жителями, сократилось на 2,4% до 2,913 млрд киловатт-часов, сельским хозяйством – на 2% до 255 млн киловатт-часов, транспортом – на 3,7% до 104 млн киловатт-часов, услугами и прочими потребителями – на 0,1% до 3,537 млрд киловатт-часов.

В прошлом году на ветряных станциях было произведено 1,453 млрд киловатт-часов, что на 27,7% больше, чем в 2018 году, а производство электроэнергии за счет возобновляющихся энергоносителей составило почти две трети совокупного производства энергии в Литве.