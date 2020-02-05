"Растущая доля генерации в общем потреблении в нашей стране в наиболее значительной степени была обусловлена увеличением производства на ветряных установках на целых 28%. Если говорить о конечном потреблении, то мы видим, что в 2019 году выросло количество производящих потребителей, однако определяющее влияние оказала более теплая зима, равномерно повлиявшая на все сектора", – сообщил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.
В прошлом году количество электроэнергии, потребленное промышленными компаниями, выросло на 1,2% до 4,336 млрд киловатт-часов. Количество электроэнергии, потребленной жителями, сократилось на 2,4% до 2,913 млрд киловатт-часов, сельским хозяйством – на 2% до 255 млн киловатт-часов, транспортом – на 3,7% до 104 млн киловатт-часов, услугами и прочими потребителями – на 0,1% до 3,537 млрд киловатт-часов.
В прошлом году на ветряных станциях было произведено 1,453 млрд киловатт-часов, что на 27,7% больше, чем в 2018 году, а производство электроэнергии за счет возобновляющихся энергоносителей составило почти две трети совокупного производства энергии в Литве.
TOP новостей
Инициатива: в Литве хотят упростить процедуру эвакуации оставленного в неположенном месте авто (16)
Чтобы обеспечить безопасное движение, парламент Литвы...
Главком ВС Литвы: батальону НАТО достало бы решимости действовать (45)
Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы ,...
"Достигнута полная ремиссия": премьер-министр Литвы сообщил, что болезнь отступила (7)
На пресс-конференции, которая состоялась после...
Как за последние 5 лет в Литве изменились зарплаты: "золотой век" наступил не для всех (7)
После проведения исследования выясняется, что в...
Сквернялис о работе жены: моя фамилия для нее - минус (4)
После того как премьер-министр Литвы Саулюс...