Litgrid попытается контролировать частоту аккумуляторных батарей

До того как страны Балтии начнут синхронизировать свои электрические сети с материковой Европой, компания Litgrid, передающая электроэнергию, опробует свои возможности по контролю частоты батарей и обеспечению стабильности системы.
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© „Litgrid“ nuotr.

На этой неделе Litgrid объявил проведение международного тендера на установку экспериментальной системы накопления энергии в батареях.

"Цель проекта - проверить возможности использования накопительных аккумуляторных систем в реальных условиях работы системы. Результаты теста помогут оценить области использования таких аккумуляторов и определить оптимальные технические параметры этих устройств, которые в наибольшей степени соответствовали бы потребностям системы", - говорится в сообщении компании.

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В мире и в Европе большинство таких аккумуляторов подходят только для одной услуги или задачи. Между тем Litgrid внедряет инновации и пытается проверить функционирование многофункциональных батарей, созданных в исследовательских лабораториях, и определить, какие их параметры нужны в Литве.

Центральный портал закупок (CSPP) указывает, что предложения на конкурс ожидаются до конца июля, а подписание контракта с победителем ожидается до конца года.

Литва, Латвия и Эстония планируют синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и выйти из постсоветской системы IPS/UPS (так называемого кольца БРЕЛЛ) к 2025 г.

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