Litgrid объявила конкурсы реконструкции ЛЭП с Латвией и Калининградом

В результате конкурса Litgrid приобретет подготовку технического проекта и услуги подряда.
Реконструкция линий необходима для формирования новых линий Дарбенай-Битенай и Круонисская ГЭС-Битенай. Они усилят сеть передачи в Западной Литве и обеспечат надежность деятельности после прокладки морской перемычки ЛЭП с Польшей Harmony Link, а также после отключения от системы ЛЭП Калининграда.
Синхронизация является важнейшим проектом энергобезопасности Балтийских стран, стоимость которого составит до 1,65 млрд евро. Проект будет реализован к 2025 году.
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