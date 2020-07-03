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Литовский оператор системы электропередачи Litgrid объявил конкурсы реконструкции линий электропередачи (ЛЭП) с Латвией и Калининградской областью, важных для синхронизации с ЛЭП континентальной Европы. Объявлены конкурсы проектировки реконструкции и подряда ЛЭП Клайпеда-Гробине и Юрбаркас-Битенай в 330 киловатт.
Litgrid объявила конкурсы реконструкции ЛЭП с Латвией и Калининградом
© Shutterstock

В результате конкурса Litgrid приобретет подготовку технического проекта и услуги подряда.

Реконструкция линий необходима для формирования новых линий Дарбенай-Битенай и Круонисская ГЭС-Битенай. Они усилят сеть передачи в Западной Литве и обеспечат надежность деятельности после прокладки морской перемычки ЛЭП с Польшей Harmony Link, а также после отключения от системы ЛЭП Калининграда.

Синхронизация является важнейшим проектом энергобезопасности Балтийских стран, стоимость которого составит до 1,65 млрд евро. Проект будет реализован к 2025 году.

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