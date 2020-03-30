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Литовский оператор сети электропередач Litgrid в этом году намерен выплатить 4,085 млн евро дивидендов – почти всю чистую прибыль 2019 года.
Litgrid намерена выплатить 4,1 млн евро дивидендов
© DELFI (V. Deveikytės nuotr.)

Вопрос распределения прибыли будет решаться на собрании акционеров 20 апреля, сообщила Litgrid через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.

В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро).

Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).

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97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.

Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

ru.DELFI.lt
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