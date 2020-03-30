Litgrid намерена выплатить 4,1 млн евро дивидендов

Вопрос распределения прибыли будет решаться на собрании акционеров 20 апреля, сообщила Litgrid через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.
В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро).
Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).
97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.
Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
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