После того, как в августе литовское правительство утвердило планы развития важных для синхронизации с Западной Европой четырёх проектов, оператор сетей передачи электроэнергии, компания Litgrid, приступает к работам по их территориальному планированию.
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© „Litgrid“ nuotr.

Компания стремится определить оптимальные маршруты для строительства новых линий электропередачи 330 кВ на участках Круоняйская ГАЭС-Битенай и Дарбенай-Битенай, а также распределительных центров 330 кВ в Муша и Дарбенай, сообщает Litgrid.

"Мы будем проводить встречи с местными сообществами. Мы хотим представить жителям намеченные работы ещё до того как к ним приступим, а также услышать, что для них важно, и реагировать соответствующим образом", - утверждает в сообщении для печати Дайвис Вирбицкас, генеральный директор Litgrid.

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В ближайшее время Litgrid объявит о проведении конкурсов по планированию территорий.

7 августа правительство утвердило список необходимых в Литве для синхронизации проектов, четыре из которых инициируют процедуры планирования. Ж.Вайчюнас тогда сказал, что фактически инициируются 5 процедур планирования проекта, потому что Harmony Link и распределительный центр в Дарбенай рассматривались как единое целое.

В представленный Министерством энергетики список из 14 проектов входит строительство морской смычки Harmony Link с Польшей, установка синхронных компенсаторов и другие. По словам министра, эти проекты представляют собой "альфу и омегу" всей синхронизации.

Litgrid ранее сообщал, что Литва в проект синхронизации стоимостью около 1,5 млрд евро внесёт больше всех в регионе - она должна инвестировать около 650 млн евро (при поддержке ЕС).

На сегодняшний день страны Балтии работают в синхронном режиме в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчера в Москве и российской электросети. Они стремятся синхронизировать свои сети с континентальной Европой к 2025 году.

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