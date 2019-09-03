Компания стремится определить оптимальные маршруты для строительства новых линий электропередачи 330 кВ на участках Круоняйская ГАЭС-Битенай и Дарбенай-Битенай, а также распределительных центров 330 кВ в Муша и Дарбенай, сообщает Litgrid.

"Мы будем проводить встречи с местными сообществами. Мы хотим представить жителям намеченные работы ещё до того как к ним приступим, а также услышать, что для них важно, и реагировать соответствующим образом", - утверждает в сообщении для печати Дайвис Вирбицкас, генеральный директор Litgrid.

В ближайшее время Litgrid объявит о проведении конкурсов по планированию территорий.

7 августа правительство утвердило список необходимых в Литве для синхронизации проектов, четыре из которых инициируют процедуры планирования. Ж.Вайчюнас тогда сказал, что фактически инициируются 5 процедур планирования проекта, потому что Harmony Link и распределительный центр в Дарбенай рассматривались как единое целое.

В представленный Министерством энергетики список из 14 проектов входит строительство морской смычки Harmony Link с Польшей, установка синхронных компенсаторов и другие. По словам министра, эти проекты представляют собой "альфу и омегу" всей синхронизации.

Litgrid ранее сообщал, что Литва в проект синхронизации стоимостью около 1,5 млрд евро внесёт больше всех в регионе - она должна инвестировать около 650 млн евро (при поддержке ЕС).

На сегодняшний день страны Балтии работают в синхронном режиме в кольце BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от диспетчера в Москве и российской электросети. Они стремятся синхронизировать свои сети с континентальной Европой к 2025 году.