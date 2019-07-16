Электроэнергия подорожала по причине неблагоприятных условий для генерации электроэнергии ветряными и солнечными установками, а также растущей цены на оборотные разрешения на загрязняющие выбросы.
На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи оптовой торговли электроэнергией Nord Pool также выросла на 23% и составила 38,7 евро за мегаватт-час. Litgrid сообщает, что это – крупнейший недельный скачок цены на электроэнергию в этом году.
Производство электроэнергии ветряными парками упало во всех странах Балтии – в Эстонии оно уменьшилось на 66% до 30 мегаватт-часов, по сравнению со средними объемами производства, в Латвии – на 77% до 6 мегаватт-часов, а в Литве – на 70 до 76 мегаватт-часов.
С учетом сокращения производства на ветряных установках, 74% генерированной странами Балтии электроэнергии произвели ТЭС, 16% – ГЭС, 10% – ветряные парки.
Страны Балтии вместе произвели до 41% потребленной ими электроэнергии.
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