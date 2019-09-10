Litgrid: на минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве выросла на 1%

Со 2 по 9 сентября цена на электроэнергию в Литве выросла на 1% и составила в среднем 50,9 евро за мегаватт-час, сообщил оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
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© „Litgrid“ nuotr.

В торговых зонах Балтийских стран цена росла по причине неблагоприятных метеорологических условий и начавшегося в середине недели ремонта соединения NordBalt. Однако выросшее производство энергии на ветровых установках приостановило рост цен и обеспечила их равномерность.

В зонах торговли электроэнергией оптовой биржи Nord Pool фиксировалось сокращение цены на 5% до 39,8 евро.

Балтийские страны вместе произвели 68% потребленной электроэнергии – 340 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии снизилось на 1% до 503 гигаватт-часов.

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