В торговых зонах Балтийских стран цена росла по причине неблагоприятных метеорологических условий и начавшегося в середине недели ремонта соединения NordBalt. Однако выросшее производство энергии на ветровых установках приостановило рост цен и обеспечила их равномерность.
В зонах торговли электроэнергией оптовой биржи Nord Pool фиксировалось сокращение цены на 5% до 39,8 евро.
Балтийские страны вместе произвели 68% потребленной электроэнергии – 340 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии снизилось на 1% до 503 гигаватт-часов.
Imlitex планирует доставить в октябре большой груз СПГ
Компания Imlitex, входящая в группу торговли сырьем Imlitex...
Litgrid: на минувшей неделе цена на электроэнергию в Литве выросла на 1%
Со 2 по 9 сентября цена на электроэнергию в Литве выросла...
Прекращается срок действия карт кодов банка Luminor
10 сентября - последний день действия карт кодов банка...
В Литве планируется ежегодно проводить по одному аукциону "зеленой" энергетики (2)
В Литве в 2020-2022 годах планируется провести три...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (64)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах
Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля
Единым днём голосования в России завершился...
В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия
Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...