Litgrid: Литва в этом году импортировала меньше электроэнергии из России и Беларуси

"Снижение наполовину значения белорусской электроэнергии на энергетическом рынке Балтийских стран позволяет думать, что и снижение предложения в случае запуска БелАЭС будет ощущаться наполовину слабее", - сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила.

Он напомнил, что, в соответствии с литовскими законами, торговля электроэнергией через границу Литвы и Беларуси остановится после того, как на БелАЭС будет выработан первый мегаватт-час электроэнергии.

В январе-марта импорт из Калининградской области России уменьшился на 50% до 857,1 гигаватт-часов (в прошлом году - 1,71 тераватт-часов), из Беларуси - на 50,9% до 253,4 гигаватт-часов (516,4 гигаватт-часов), между тем импорт из Швеции вырос в 2,1 раза до 1,367 тераватт-часов.

По словам Г. Радвилы, преобладавшее в структуре импорта в прошлом году российское электричество в начале нынешнего года уступило позиции электричеству с гидроэлектростанций из Скандинавии. Из-за благоприятной для ветроэлектростанций погоды литовский рынок пополнялся и местной электроэнергией. По словам эксперта Litgrid, если такая ситуация сохранится, то она может "снять напряженность, которую вызывает в регионе БелАЭС".

И все же почти две трети или 65% потребленной электроэнергии Литва импортировала, однако за год эти объемы сократились на 4,1%.