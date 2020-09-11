Litgrid: летом в Литве выработано на 64% больше электроэнергии

"Стабильно возраставшая выработка электроэнергии этим летом обеспечила почти половину общего потребления в Литве - 48%. А 22 июля в стране был выработан 71% необходимой потребителям электроэнергии. Это самый высокий процент за последние семь лет", - сказал для пресс-релиза директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Большое влияние на стабильную работу местных теплоэлектростанций оказали подешевение нефти и газа.

Летом нынешнего года по сравнению с летом прошлого года объемы импорта электроэнергии из-за рубежа сократились на 18%.