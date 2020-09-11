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Нынешним летом в Литве было выработано на 64% больше электроэнергии, чем за такой же период прошлого года. Несмотря на небольшие объемы выработки электроэнергии при помощи ветра, местную выработку обеспечивали тепловые электростанции страны, которые последовательно увеличивали выработку. Это также снижало и потребность в импорте электроэнергии, сообщила электропередающая компания Litgrid.
Litgrid: летом в Литве выработано на 64% больше электроэнергии
© Shutterstock

"Стабильно возраставшая выработка электроэнергии этим летом обеспечила почти половину общего потребления в Литве - 48%. А 22 июля в стране был выработан 71% необходимой потребителям электроэнергии. Это самый высокий процент за последние семь лет", - сказал для пресс-релиза директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

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Большое влияние на стабильную работу местных теплоэлектростанций оказали подешевение нефти и газа.

Летом нынешнего года по сравнению с летом прошлого года объемы импорта электроэнергии из-за рубежа сократились на 18%.

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