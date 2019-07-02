Litgrid и PSE ликвидируют дочернюю LitPol Link

Решение о ликвидации LitPol Link было принято 20 июня, сообщила Litgrid через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq. Litgrid и PSE владели по 50% акций основанного в 2008 г. предприятия.

Строительство LitPol Link было завершено в 2015 г., и в сентябре 2016 г. Litgrid и PSE решили остановить LitPol Link до тех пор, пока не станут ясны дальнейшие планы проекта синхронизации.

"Оценив опыт, приобретённый при строительстве соединения и правовое регулирование LitPol Link, Litgrid и PSE решили, что их прямое сотрудничество будет более экономично, в т.ч. и в плане времени, а сам процесс - более прозрачным", - говорится в заявлении Litgrid.

В настоящее время PSE и Litgrid готовятся к реализации проекта Harmony Link между Литвой и Польшей, который важен для синхронизации сетей с материковой Европой. Предполагается, что Harmony Link будет построен в 2021–2025 годах, кабель и его инфраструктура потребует крупнейших инвестиций в проекте - около 850 млн евро (Польша по-прежнему считает свою долю).

Синхронизироваться с континентальной Европой и отключиться от постсоветской системы IPS/UPS (так называемого кольца BRELL) Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году. Весь проект синхронизации будет стоить около 1,5 млрд евро.