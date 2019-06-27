После того, как правительство дало добро, предприятие надеется до осени объявить конкурс на специальное планирование территорий и оценку воздействия на окружающую среду. В настоящее время она проводит консультации с участниками рынка об условиях будущего конкурса.

"В соответствии с нынешними условиями, поставщик подготовит и специальный план, и займется отбором в связи с оценкой воздействия на окружающую среду. Мы надеемся, что консультации на рынке привлекут поставщиков и обеспечат гармоничные конкурсные закупки, а покупаемые услуги будут качественными", – сообщила BNS компания Litgrid.

Компания указывает, что будут проложены морская перемычка постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт, сухопутный кабель постоянного тока, также будет построена преобразовательная станция 330 киловольт с распределителем в Дарбенай Кретингского района.

Сейм в этом году присвоил проекту синхронизации статус особой государственной важности. Как утверждает Ligrid, старт подготовке специального плана должно дать правительство.

Намечается, что Harmony Link будет строиться в 2021–2025 годах. Litgrid сообщает, что перемычка и связанная с ней инфраструктура потребует крупнейших инвестиций в проекте – порядка 850 млн евро (Польша еще считает свою часть). Весь проект синхронизации будет стоить около 1,5 млрд евро.

Litgrid и польская PSE в декабре прошлого года подписала соглашение о прокладке Harmony Link, а в июне этого года обратилась в Евросоюз за финансированием исследования возможностей.