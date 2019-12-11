Litgrid: электроэнергия в странах Балтии за неделю подешевела на 10%

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе во всех Балтийских странах снизилась на 10%, сообщил оператор передающей системы Litgrid.
© DELFI / Andrius Ufartas

2-8 декабря цена в литовской зоне биржи Nord Pool составила 41,73 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена была такой же. Цена в биржевой системе снизилась на 8% до 38,39 евро.

По сообщению Litgrid, на снижение цены в Балтийских странах в наибольшей степени повлияло производство электроэнергии на ветряных установках в Литве и в других государствах региона. На понижение цены также повлияло и падение цены квот на загрязняющие выбросы.

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На треть производство выросло только в Литве, а в Эстонии и Латвии оно сократилось на соответственно на 16 и 5%.

В Литве рост производства был обусловлен увеличением генерации на Круонисской гидроаккумуляторной станции и увеличением в 1,5 раза производства электроэнергии на ветряных установках.

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