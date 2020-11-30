aA
В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой недели по сравнению с предыдущей повысилась на 35,2%. Это было преимущественно обусловлено снижением объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях, сообщает оператор энергопередающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на треть
© Shutterstock

В период 23-29 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 45,7 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 34,7% и на 36,6% соответственно, в этих странах она стоила по 45,4 евро за мегаватт-час.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министерство Латвии: мы готовы к дальнейшим дискуссиям по торговле электроэнергией (6)

Латвия открыта к дальнейшим дискуссиям по торговле...

Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 28% (5)

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на...

TOP новостей

Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (43)

В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...

ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (40)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...

В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (28)

Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....

Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге

Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...

Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (5)

Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...

|Maža didelių žinių kaina