Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на треть

В период 23-29 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 45,7 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 34,7% и на 36,6% соответственно, в этих странах она стоила по 45,4 евро за мегаватт-час.