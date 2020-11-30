Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на треть

aA
В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой недели по сравнению с предыдущей повысилась на 35,2%. Это было преимущественно обусловлено снижением объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях, сообщает оператор энергопередающей системы Litgrid.
В период 23-29 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 45,7 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 34,7% и на 36,6% соответственно, в этих странах она стоила по 45,4 евро за мегаватт-час.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек (43)
В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых...
ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения (40)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием...
В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу (28)
Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса ....
Множество людей в выходные собралось не только у елок, но и в Паланге
Несмотря на то, что в Литве практически ежедневно...
Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма (5)
Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис...