30 марта – 5 апреля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия подорожала до 21,4 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию повысилась на 8% и составила 22 евро за мегаватт-час в каждой из стран. Между тем цена системы продолжала снижаться и составила всего 5,4 евро за мегаватт-час.

Глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс сказал для пресс-релиза, что потребление электроэнергии в Литве последовательно снижалось и по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось еще на 2%.

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"Если говорить о фиксировавшемся в этих условиях росте оптовой цены в Литве, то мы видим, что это изменение в наибольшей степени обусловлено спросом в четвёртой торговой зоне Швеции, откуда по перемычкам электроэнергия уходит на такие большие рынки, как Польша и Дания, и мы за неё конкурировали - более половины импорта пришло в Литву именно из Швеции", - сказал Л. Варанавичюс.

Производство электроэнергии в Литве за неделю выросло на 27% и обеспечивало 37% потребления (выработка - 80 гигаватт-часов, потребление - 215 гигаватт-часов).