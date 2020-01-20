В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 5%, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.
Elektra
© Unsplash

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 13-19 января электроэнергия стоила в среднем 30,6 евро за мегаватт-час. Несмотря на рост цены, она была на 44% ниже, чем в такое же время в прошлом году.

Такая же цена на прошлой неделе была зафиксирована и в Латвии с Эстонией – в этих странах электроэнергия дорожала так же, как и в Литве. В Польше цена в среднем повысилась на 10%, а в Швеции цены упали на 6%.

Страны Балтии вместе взятые на прошлой неделе выработали 67% всей потребленной ими электроэнергии.

Статьи по теме:

Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 24% (6)

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...

Вайчюнас: Литва сделает все, чтобы на рынок не попала электроэнергия с БелАЭС (119)

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас...

Wizz Air откроет воздушное сообщение Вильнюс - Санкт-Петербург

Венгерский лоукостер Wizz Air с июня открывает воздушное...

Фонд Lords LB инвестирует в солнечные электростанции в Польше 45 млн евро

Фонд Energy and Infrastructure SME Fund, находящийся в управлении...

Snoras пытается взыскать 335 млн евро со швейцарского банка Julius Baer

Обанкротившийся литовский банк Snoras пытается взыскать...

Конституционный суд Литвы рассмотрит жалобу Skinest

Конституционный суд (КС) Литвы рассмотрит...

Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 5% (1)

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на...

TOP новостей

Премьер Литвы: президента не обвиняю, но это напоминает дискриминацию по национальному признаку (52)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис усматривает...

Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз (35)

Правительство Литвы неоднократно заявляло, что его...

Французский аналитик советует Макрону не ехать в Москву - это укрепит доверие Балтийских стран (144)

Президент Франции Эммануэль Макрон укрепит доверие...

Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью (38)

Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в...

Жители Вильнюса обнаружили в сточных водах измельченный пластик (27)

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...