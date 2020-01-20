В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 13-19 января электроэнергия стоила в среднем 30,6 евро за мегаватт-час. Несмотря на рост цены, она была на 44% ниже, чем в такое же время в прошлом году.
Такая же цена на прошлой неделе была зафиксирована и в Латвии с Эстонией – в этих странах электроэнергия дорожала так же, как и в Литве. В Польше цена в среднем повысилась на 10%, а в Швеции цены упали на 6%.
Страны Балтии вместе взятые на прошлой неделе выработали 67% всей потребленной ими электроэнергии.
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