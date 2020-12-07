Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 17%

В период 30 ноября – 6 декабря в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 53,3 евро за мегаватт-час. Это была самая высокая недельная цена в нынешнем году, а по сравнению с таким же периодом прошлого года - на 28% больше. В Латвии и Эстонии за неделю цены выросли на 15% в каждой из стран и составили 52,3 евро за мегаватт-час.
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