Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 1%

В период 14-20 декабря электроэнергия в ценовой зоне Литвы на Nord Pool стоила 53,1 евро за мегаватт-час. По сравнению с прошлым годом цена была выше на 26%.
В Литве потребление электроэнергии на прошлой неделе сократилось на 1% до 226 гигаватт-часов, выработка электроэнергии в стране снизилась на 18%. В Литве на прошлой неделе было выработано в общей сложности 112 гигаватт-часов электроэнергии
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