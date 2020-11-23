Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 28%

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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей подешевела на 28%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.
16-22 ноября в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 33,8 евро за мегаватт-час. Средняя цена в Латвии и Эстонии снизилась примерно так же, как в Литве, и была 33,7 евро и 33,3 евро за мегаватт-час соответственно.
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