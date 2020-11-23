Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 28%

16-22 ноября в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 33,8 евро за мегаватт-час. Средняя цена в Латвии и Эстонии снизилась примерно так же, как в Литве, и была 33,7 евро и 33,3 евро за мегаватт-час соответственно.