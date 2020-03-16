Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 18%

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 9-15 марта электроэнергия стоила 24 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 18% и тоже была примерно 24 евро за мегаватт-час соответственно, а цена системы Nordpool упала на 28% до 9,1 евро за мегаватт-час.

В Литве местные объёмы выработки на прошлой неделе выросли на 22% и обеспечили 42% потребности страны (102 гигаватт-часа выработки и 241 гигаватт-час потребления).