aA
В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 18%, что было обусловлено спадом потребления и заметно возросшей выработкой на ветроэлектростанциях, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 18%
© DELFI / Andrius Ufartas

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 9-15 марта электроэнергия стоила 24 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 18% и тоже была примерно 24 евро за мегаватт-час соответственно, а цена системы Nordpool упала на 28% до 9,1 евро за мегаватт-час.

В Литве местные объёмы выработки на прошлой неделе выросли на 22% и обеспечили 42% потребности страны (102 гигаватт-часа выработки и 241 гигаватт-час потребления).

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 11% (5)

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 41% (11)

В Литве оптовая цена на электроэнергию на прошлой...

TOP новостей

Зафиксированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом (50)

В понедельник установлены еще три новых случая...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (119)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Студент о коронавирусе: не было ни кашля, ни температуры (44)

Студент, приехавший в Литву из Дании, поделился своей...

Из Сантаришкской клиники сбежала женщина с малолетним ребенком  у женщины подозревают коронавирус (34)

Полиция сообщила, что 14 марта, в 23.14 ч., было получено...

Вильнюс уже определился, где появятся мобильные пункты тестирования

После того как Минздрав Литвы выдал разрешение на...

|Maža didelių žinių kaina