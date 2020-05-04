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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась примерно на 14%, что было отчасти обусловлено снижением потребности в электричество, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 14%
© DELFI / Andrius Ufartas

"После двухнедельного роста оптовая цена и снова снизилась - на этот раз это можно связать с окончанием отопительного сезона и снижением потребности в электричество - мы видим, что потребление электроэнергии в Литве за неделю снизилось на 3%", - сказал для пресс-релиза глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, общий низкий уровень цен на электроэнергию на рынке должен держаться до тех пор, пока будут держаться низкие цены на сырье - газ и нефть.

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В период 27 апреля - 4 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия в среднем стоила 24,2 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия за неделю подешевела примерно так же и стоила столько же, сколько в Литве.

В Литве местные производители на прошлой неделе выработали на 6% меньше электроэнергии и обеспечили 33% ее потребления в стране (выработано 67 гигаватт-часов, потреблено 203 гигаватт-часа).

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