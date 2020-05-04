Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 14%

"После двухнедельного роста оптовая цена и снова снизилась - на этот раз это можно связать с окончанием отопительного сезона и снижением потребности в электричество - мы видим, что потребление электроэнергии в Литве за неделю снизилось на 3%", - сказал для пресс-релиза глава Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, общий низкий уровень цен на электроэнергию на рынке должен держаться до тех пор, пока будут держаться низкие цены на сырье - газ и нефть.

В период 27 апреля - 4 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия в среднем стоила 24,2 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия за неделю подешевела примерно так же и стоила столько же, сколько в Литве.

В Литве местные производители на прошлой неделе выработали на 6% меньше электроэнергии и обеспечили 33% ее потребления в стране (выработано 67 гигаватт-часов, потреблено 203 гигаватт-часа).