Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 14%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14%, похожее снижение цены зафиксировано также в Латвии и Эстонии, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.
Elektra
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23-29 декабря электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 36,2 евро за киловатт-час. Такая же цена была и в Латвии, и в Эстонии. Цена системы биржи Nord Pool снизилась на 5% и составляла 35,5 евро за мегаватт-час.

Как утверждает Litgrid, снижение цены в странах Балтии обусловлено уменьшением потребления электричества в праздничный период и общим снижение цены на электроэнергию в регионе.

Потребление электричества в странах Балтии сократилось на 4% до 528 гигаватт-часов. Страны Балтии вместе взятые на прошлой неделе выработали 48% от всей потребленной в них электроэнергии (сами выработали 255 гигаватт-часов).

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